ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرات تعيد تمركزها إلى قواعد أميركية أخرى، أم أنها تستعد لدعم ضربة أميركية محتملة على إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها منذ أواخر العام الماضي.

والطائرات من طراز "بوينغ كي سي 135 ستراتوتانكر"، وغادرت القاعدة التي تعرضت لهجمات إيرانية قبل أشهر، ردا على ضربات أميركية على 3 مواقع نووية في إيران.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أميركي صدور نصائح لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء الأربعاء.

وأوضح المسؤول الذي تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة "إجراء احترازي".

وامتنع المسؤول عن تقديم تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هذا الإجراء اختياريا أم إلزاميا، أو ما إذا كان يشمل عسكريين أم مدنيين، أو عدد الأشخاص الذين صدرت لهم النصائح بالمغادرة.

وتعليقا على ذلك، قالت قطر إن مثل هذه الإجراءات " يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".

وأكد مكتب الإعلام الدولي في قطر بمنشور عبر منصة "إكس"، الأربعاء، أن "دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية".

وكان علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، قال عبر منصة "إكس" إن "الرئيس الأميركي الذي يتحدث مرارا عن العدوان العبثي على المنشآت النووية الإيرانية، يجدر به أن يذكر أيضا تدمير القاعدة الأميركية في العديد بصواريخ إيرانية".

وأضاف شمخاني، أن "ذلك من شأنه أن يساعد على تكوين فهم حقيقي لإرادة إيران وقدرتها على الرد على أي عدوان".