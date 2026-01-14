ونقل وزير الخارجية التركي إلى رئيس دولة الإمارات، في بداية اللقاء، تحيات رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لبلده مزيدا من النماء والتقدم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية - التركية وأهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتنميتها في مختلف المجالات في إطار علاقاتهما الإستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما استعرض رئيس دولة الإمارات ووزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في القطاع وتدفق المساعدات الكافية دون عوائق، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود للدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين وركيزة أساسية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار.

وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.