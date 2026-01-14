وقال مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف: "اليوم، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة".

وأضاف: "ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة".

وشدد ويتكوف على أن "أميركا تتوقع من حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها".

وأوضح: "أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة".

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المجتمعون دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة: "هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية.. والتي تتكون من 15 عضوا".

وأضاف: "نأمل بعد التوافق أن يتم الإعلان قريبا عن هذه اللجنة"، ليتبع ذلك تنفيذ بقية بنود الاتفاق "والدفع بهذه اللجنة لقطاع غزة لتتولى إدارة الأمور الحياتية".

هذا وكشف مصدر مصري لـ"سكاي نيوز عربية" أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة سيعقد غدا الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة.