وجاء في البيان: "بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".

وأضاف: "يؤكد مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية".

ونوه مكتب الإعلام الدولي أن "في حال توافر أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

وكان مسؤول أميركي كشف لوكالة أسوشيتد برس أنه صدرت نصائح لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة عسكرية أميركية رئيسية في قطر بحلول مساء الأربعاء.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي أشار فيه مسؤول إيراني بارز إلى هجوم إيراني سابق استهدف تلك القاعدة.

وأوضح المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط حساسة، أن هذه الخطوة في القاعدة إجراء احترازي.

وامتنع المسؤول عن تقديم تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هذا الإجراء اختياريا أم إلزاميا، أو ما إذا كان يشمل عسكريين أم مدنيين، أو عدد الأشخاص الذين صدرت لهم النصائح بالمغادرة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الأمن العملياتي.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال": "بدأ الجيش الأميركي بإجلاء بعض أفراده من قاعدة العديد الجوية في قطر كإجراء احترازي، في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب إصدار أوامر بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران".