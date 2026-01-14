ووفقا له، يأتي ذلك بعد الموافقة على 13 اسما من الجانب الأميركي، تضم شخصيات من قطاع غزة والضفة الغربية، على أن يعلن الجانب المصري عن 5 أسماء إضافية.

وأشار أبو مدللة إلى وجود تحفظات لدى بعض الشخصيات المطروحة بشأن تولي هذه المناصب، في ظل غياب توافق وطني فلسطيني شامل بشأن آلية الإدارة في المرحلة المقبلة.

مباحثات حماس في القاهرة

وفي سياق متصل، وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر مطلعة، يبحث الوفد استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، إلى جانب مناقشة تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن تشكيل اللجنة الإدارية واستكمال انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

كما من المقرر أن يعقد وفد حماس لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.