وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤوليين أميركيين ومصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تقترب من تشكيل لجنة تكنوقراط، من الخبراء الفلسطينيين للإشراف على الحياة اليومية في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة وفقا للمصادر، أنه تم اختيار وزير التخطيط الفلسطيني السابق علي شعث لرئاسة اللجنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار القرار سيتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأميركيين قولهم إن تشكيل اللجنة سيُسهم في إضعاف سيطرة حماس على غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "التايمز" الثلاثاء أن من ‌المتوقع أن ⁠يقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ‌عرضا للانضمام إلى مجلس إدارة بقيادة الرئيس ترامب لإدارة قطاع غزة مؤقتا.

ونقل التقرير عن ⁠مسؤول بريطاني ‍كبير قوله إن من المتوقع ‌أن يُعقد الاجتماع الأول الأسبوع المقبل على هامش ‌المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وبموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة تم التوصّل إليه بوساطة أميركية، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى مواقع شرق ما تسميه "الخط الأصفر"، داخل القطاع الفلسطيني.

ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، لكنّ خروقا كثيرة شابتها، إذ قُتل أكثر من 447 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في القطاع منذ سريان الهدنة، وفق الجيش الإسرائيلي.