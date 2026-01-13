وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، إن الحكومة تتابع البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، المتعلق بتصنيف جماعة الإخوان في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية.

وأوضح المومني أن "جماعة الإخوان في الأردن محظورة منذ سنوات، بموجب قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر جميع أنشطتها في أبريل 2025".

وأكد أن الأردن يتعامل مع جميع الملفات "وفق أحكام الدستور والقانون، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة".

والثلاثاء صنفت الولايات المتحدة 3 أفرع لتنظيم الإخوان، في كل من مصر والأردن ولبنان، منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، إن "هذا التصنيف يعكس الاجراءات الأولى لجهود مستمرة بهدف التصدي لأعمال العنف وعدم الاستقرار التي تقوم بها فروع الإخوان أينما وقعت".