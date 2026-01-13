وقال بيان للخارجية المصرية، إن "مصر ترحب بإعلان الولايات المتحدة عن إدراج تنظيم الإخوان في مصر ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص".

واعتبرت مصر، التي تصنف الإخوان جماعة إرهابية منذ عام 2013، القرار "خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

والثلاثاء صنفت الولايات المتحدة 3 أفرع لتنظيم الإخوان، في كل من مصر والأردن ولبنان، منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، إن "هذا التصنيف يعكس الاجراءات الأولى لجهود مستمرة بهدف التصدي لأعمال العنف وعدم الاستقرار التي تقوم بها فروع الإخوان أينما وقعت".

وتابع بيان الخارجية المصرية: "تثمن مصر الجهود التي تضطلع بها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق بشكل كامل مع موقف مصر الثابت تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، التي تصنفها كمنظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض، وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية".

وأضاف: "تؤكد مصر أن هذا التصنيف الأميركي الأخير يعكس صواب ووجاهة الموقف المصري الحازم من جماعة الإخوان الإرهابية، الذي تبنته الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أنهت حكم الإخوان.

واستطردت الخارجية: "تشدد مصر على حرصها على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والتصدي لكافة التنظيمات المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتجدد التزامها بمواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في كل مكان، دفاعا عن مصالح وأمن واستقرار مصر والمنطقة والعالم بأسره".