وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم".

وأعلن الرئيس الأميركي إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين "لحين توقف قتل المحتجين".

وفي وقت لاحق، أثار ترامب المزيد من الغموض عن "المساعدة الآتية"، عندما قال للصحفيين: "ستكتشفون ذلك بأنفسكم".

وذكر مسؤول إيراني أن نحو 3 آلاف شخص قتلوا خلال الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك أفراد أمن.

وقال ترامب في أكثر من مناسبة، إن العمل العسكري من الخيارات التي يدرسها لمعاقبة إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

ولكن العمل العسكري لم يكن الخيار الوحيد بين يدي واشنطن، إذ أعلن ترامب في وقت متأخر من الإثنين عن ‌فرض رسوم جمركية ‍25 بالمئة على المنتجات من أي دولة تتعامل مع إيران، المُصدّر الرئيسي للنفط.

وقال ‌وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، إنه مستمر في التواصل مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف خلال الاحتجاجات، وإن طهران تدرس الأفكار التي اقترحتها واشنطن.