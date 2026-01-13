وقال الهجري في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر انتشارا في إسرائيل: "نطالب ليس فقط بالإدارة الذاتية، بل بإقليم درزي مستقل".

وأضاف: "المطلب المركزي هو الاستقلال الكامل، مع إمكانية المرور بمرحلة انتقالية من الحكم الذاتي تحت إشراف طرف عربي خارجي".

ورأى الهجري أن إسرائيل يمكن أن تلعب أيضا هذا الدور، مضيفا: "برأيي، إسرائيل هي الطرف المناسب للقيام بهذا الدور. نرى أنفسنا جزءا لا يتجزأ من الإطار الاستراتيجي لإسرائيل، وكذراع متحالفة معها".

وتابع: "ليس سرا أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تدخلت عسكريا وأنقذتنا من إبادة جماعية كانت تجري بالفعل"، وذلك "من خلال غارات جوية أوقفت المجزرة فعليا"، حسب تعبيره.

وكانت إسرائيل شنت ضربات عدة على سوريا، بعضها قرب القصر الرئاسي ومقر هيئة الأركان العامة في دمشق، الصيف الماضي، بينما كانت مواجهات دامية جارية في محافظة السويداء السورية بين قوات الأمن والدروز.

وأكدت إسرائيل في أكثر من مناسبة، أنها ستحمي الأقلية الدرزية في سوريا.

وبحسب الهجري، فإن العلاقات بين إسرائيل والدروز في سوريا "ليست جديدة"، بل "تشكلت قبل سقوط نظام الأسد بوقت طويل".

وقال: "هناك روابط دم وعلاقات عائلية، وهي رابطة طبيعية".

وبدأت الاشتباكات في السويداء ذات الأغلبية الدرزية في 13 يوليو بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتدخل القوات قوات حكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، قبل أن يتم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الهجري: "لا يوجد حاليا أي تواصل على الإطلاق مع نظام دمشق".

وعبر الزعيم الدرزي عن قناعته بأن "سوريا تتجه نحو التقسيم وإنشاء أقاليم مستقلة وذاتية الحكم"، معتبرا أنه "المستقبل الأفضل للأقليات وتحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".