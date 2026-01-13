وقالت ريتال سرحان (13 عاما)، التي تلعب في فريق كرة القدم للفتيات في المخيم القريب من بيت لحم: "إذا هدم الملعب، ستهدم كل أحلامنا ومستقبلنا، ولا نستطيع اللعب في مكان آخر، لأنه لا ⁠مساحات في المخيم".

وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بهدم ملعب كرة القدم في 31 ديسمبر الماضي، قائلا إنه "بني بشكل ‌غير قانوني في ​منطقة متاخمة للجدار الإسمنتي العازل"، الذي بنته إسرائيل في الضفة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "على طول الجدار الأمني يسري أمر المصادرة وأمر حظر البناء، وبالتالي فإن البناء في المنطقة جرى بشكل غير قانوني".

وقال محمد أبو سرور المسؤول في مركز عايدة للشباب الذي يدير الملعب: "​الاحتلال الإسرائيلي وصل ما يقارب الساعة التاسعة ونصف الصبح وقدم لنا أمرا عسكريا ثانيا بهدم ملعب مخيم عايدة، أعطونا مهلة ما يقارب 7 أيام لهدم الملعب".

وغالبا ما يأمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بتنفيذ عمليات الهدم بأنفسهم.

وإذا لم ⁠يفعلوا ذلك، يتدخل الجيش لتدمير المبنى المقصود ثم يرسل للفلسطينيين فاتورة بالتكاليف.

وأضاف أبو سرور: "الاحتلال لم يقدم أي مسوغ قانوني، لماذا يريد هدم الملعب؟ اكتفى بأنه يقول لنا إن الملعب يشكل تهديدا على الجدار، على الإسرائيليين، لا أعرف كيف يمكن أن يشكل الملعب ‌أي نوع من التهديد".

وأثارت عمليات الهدم الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة، وتتزامن مع تصاعد مخاوف الفلسطينيين من مسعى منظم من جانب إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة رسميا.