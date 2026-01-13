ومنذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، لم يصدر عن وزارة الداخلية الإيرانية أي بيانات مجمعة للضحايا، وتكتفي وسائل الإعلام الرسمية بالإشارة إلى سقوط "عدد من أفراد قوات الأمن"، أو "مدنيين قتلوا برصاص مخربين"، من دون تقديم أرقام دقيقة.

في المقابل، تعمل مجموعات حقوقية خارج إيران على تجميع البيانات عبر شبكات من النشطاء والمصادر الطبية، كما تعمد وكالات الأنباء الدولية على الاستعانة بمصادر محلية شرط ضمان سرية الهوية.

ومع صعوبة التحقق الميداني من أعداد القتلى، تظهر الأرقام المتوفرة فجوة كبيرة في التوثيق.

مسؤول إيراني: عدد القتلى بلغ ألفي شخص

نقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني، الثلاثاء، أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات الأخيرة بلغت نحو ألفي شخص، مشيرا إلى أن من بين الضحايا عناصر من قوات الأمن.