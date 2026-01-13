ومن مدينة غزة، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر للصحفيين في جنيف: "قتل أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر، مما يعني مقتل صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن الأطفال قتلوا في "قصف جوي وغارات بمسيرات بما يشمل الانتحارية منها، وقصف بالدبابات، وبالذخيرة الحية".

وأضاف: "لا يزال البقاء على قيد الحياة غير مضمون، ورغم تباطؤ عمليات القصف وإطلاق النار وتراجعها خلال وقف إطلاق النار، فإنها لم ⁠تتوقف".

وذكر أن جميع الوفيات تقريبا، التي تشمل 60 ولدا و40 بنتا، نتجت عن الهجمات العسكرية".

واعتبر أنه "من المرجح أن يكون هذا الإحصاء أقل من الواقع لأنه يستند فقط إلى الوفيات التي توفرت عنها معلومات كافية".