قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي إن التصريحات التي أطلقها مكتب رشاد العليمي ضد عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني تؤكد أن مجلس القيادة الرئاسي لم يعد حالة توافقية.
وأضاف أنور التميمي أن هذه التصريحات تؤكد أن ما يجري يمثل انقلابا مكتمل الأركان على إعلان نقل السلطة.
كما قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن تصريحات مكتب رشاد العليمي ضد البحسني تنذر بعواقب وخيمة جراء التفرد والسعي لإنهاء فرص الشراكة.
ودعا التميمي الرباعية الدولية المشرفة على الوضع في اليمن إلى تدخل عاجل للقيام بواجباتها.