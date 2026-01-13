وأضاف أنور التميمي أن هذه التصريحات تؤكد أن ما يجري يمثل انقلابا مكتمل الأركان على إعلان نقل السلطة.

كما قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن تصريحات مكتب رشاد العليمي ضد البحسني تنذر بعواقب وخيمة جراء التفرد والسعي لإنهاء فرص الشراكة.

ودعا التميمي الرباعية الدولية المشرفة على الوضع في اليمن إلى تدخل عاجل للقيام بواجباتها.