ووقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها النرويج، إن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأفاد مدير المنظمة محمود أميري مقدم، تعليقا على حصيلة القتلى التي تقول المنظمة إنها تحققت من صحتها، إن "من واجب المجتمع الدولي حماية المتظاهرين المدنيين من القتل الجماعي على يد إيران".

ولفتت المنظمة إلى أنه "بحسب بعض التقديرات، قد يكون قتل أكثر من 6 آلاف"، لكنها حذرت من أن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت لنحو 4 أيام يجعل من "الصعوبة التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير".

ولم تعلن إيران أرقاما رسمية.

عشرات الجثث

وتتهم السلطات ​الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات ودعت إلى مسيرة على مستوى البلاد الاثنين للتنديد "بالأعمال الإرهابية التي تحرض عليها الولايات المتحدة وإسرائيل"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت من طهران حشودا كبيرة في مسيرة ليلية، وسمع رجل يقول ⁠إن الأعداد "لا حصر لها".

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لعشرات الأكياس بها جثث على الأرض عند مكتب الطبيب الشرعي في طهران، وقال إن القتلى ضحايا أحداث أشعلها "إرهابيون مسلحون".

وأظهرت لقطات مواطنين تجمعوا أمام مركز كهريزك للطب الشرعي في طهران، في انتظار التعرف على الجثث.