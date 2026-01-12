وقال قيادي في حماس لـ"فرانس برس"، إن العملية الانتخابية الداخلية بدأت بالفعل عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، مؤكدا أن الحركة حريصة على إجرائها ضمن "أطر الشورية والتنظيمية، وبطريقة سرية ومعقدة، نظرا للظروف الأمنية".

وأوضحت مصادر أن الانتخابات تشمل اختيار قيادات حماس في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والخارج، وصولا إلى تشكيل مجلس الشورى العام، الذي يتولى انتخاب أعضاء ورئيس المكتب السياسي.

وبعد مقتل عدد من أبرز قادة حركة حماس خلال الحرب، من بينهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، شكلت حماس مجلس قيادة مؤقتا من 5 أعضاء لإدارة شؤونها، إلى حين استكمال الاستحقاق الانتخابي.

وقال مصدر مطلع على تحضيرات الانتخابات: "لم يتضح حتى الآن موعد إجراء انتخابات المكتب السياسي، وهذا أمر مرتبط بوصول العملية الانتخابية الى هذه المرحلة التي يتم فيها تتويج الانتخابات برئاسة المكتب السياسي".

وأوضح أنه "بسبب الحرب والظروف الميدانية الصعبة، لم تحصل ترشيحات لرئاسة المكتب السياسي وفق النظم الداخلية للحركة"، لكن من أبرز القادة المتوقع ترشيحهم الى هذا المنصب خليل الحية، وهو حاليا رئيس حماس في قطاع غزة، وخالد مشعل رئيس حماس في الخارج، وزاهر جبارين رئيس حماس في الضفة، ونزار عوض الله رئيس مجلس الشورى.

ويتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الحية ومشعل، ويتولى الحية (65 عاما)، الذي ترأس وفد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، مناصب قيادية في حركة حماس منذ عام 2006، علما أنه يتحدر من قطاع غزة.

ومنذ عام 1997، يضم مجلس الشورى العام في حماس 50 عضوا، ولدى الحركة توجه لتوسيعه.

ويتألف المكتب السياسي الرئيسي العام من 18 عضوا ينتخبهم مجلس الشورى العام كل 4 سنوات، ويمثل الجهاز العسكري عضو في المكتب السياسي.