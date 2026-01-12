وقالت الوزارة في بيان: "نفذت وحداتنا الأمنية في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطا الله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، بتاريخ 26 ديسمبر الشهر الماضي".

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، تم خلالها تحديد هوية المشتبه بهما ومكان تواجدهما.

وأوضحت: "عثر بحوزتهما على عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية".

وكانت مجموعة متشددة تطلق على نفسها اسم "سرايا أنصار السنة"، تبنت مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد في مدينة حمص وسط سوريا.

ونشرت المجموعة بيانا عبر تطبيق "تلغرام"، أشار إلى تنفيذ التفجير داخل مسجد في حي ذي غالبية علوية.

وذكرت الوكالة أن المجموعة تأسست بعد إطاحة نظام الأسد، وسبق لها تبني هجوم انتحاري استهدف كنيسة في دمشق في يونيو الماضي.