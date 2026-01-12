ووفقا لهايمان الذي تحدث في مقابلة إذاعية، فإن استعدادات إيران لضربة محتملة خلقت "تنسيقا حتميا" بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول العسكري السابق أن التصعيدات الأخيرة التي كادت أن تندلع "جاءت نتيجة سوء تقدير للمخاطر"، الأمر الذي عزز بدوره التعاون العسكري بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية.

وأضاف أن التحركات الأميركية تجاه إيران "جارية بالفعل"، وأن الخطوات المستقبلية قد تتراوح بين عمليات التضليل والتأثير، والهجمات الإلكترونية، والعمليات الخاصة، أو حتى الحرب المفتوحة، وذلك تبعا للتطورات.

وأشار إلى أنه "لا يوجد موقف محايد في الوقت الراهن"، متحدثا عن "حملة تأثير أميركية نشطة بالفعل".

وفي معرض حديثه عن التغييرات المحتملة في القيادة الإيرانية، قال هايمان إن "سيناريوهات كانت تعتبر مستبعدة في السابق باتت واردة الحدوث الآن".

وأكد أنه "طالما بقي المرشد علي خامنئي في السلطة، فإن شن إيران ضربة شاملة على إسرائيل أمر مستبعد نظرا لأسلوبه القيادي الحذر تقليديا".

إلا أنه "في حال ظهور قائد أكثر جرأة مدعوم من الحرس الثوري، فقد تتغير الحسابات الاستراتيجية".

وفي استعراضه لاستجابة طهران للاضطرابات الداخلية، قال هايمان إن "جهود الإغاثة الاقتصادية فشلت"، وإن "حملات القمع العنيفة لم تكن فعالة".

وأشار إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة قد تصبح الخيار الوحيد المتاح للنظام لتخفيف الضغط الاقتصادي، من خلال رفع العقوبات.

وقال إن المحادثات "ليست سيناريو مستحيلا، لا سيما إذا قدمت إيران تنازلا كبيرا بشأن تخصيب اليورانيوم، مما قد يغري واشنطن بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "إذا شنت الولايات المتحدة ضربة رمزية فقط وتعرضنا (إسرائيل) للهجوم فلن نتمكن من احتوائه".

والإثنين أعلنت إيران أن ‌خطوط الاتصال بين طهران وواشنطن ⁠لا تزال مفتوحة، مثل خط الاتصال ‌مع المبعوث الأميركي الخاص، بالإضافة إلى الوساطة السويسرية المعتادة.

وجاء ذلك في رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على سؤال عن التواصل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت ⁠تواجه به إيران احتجاجات في الداخل.

والأحد قال ترامب إن طهران دعت للتفاوض بشأن برنامجها النووي، مبقيا على التهديد الأميركي بشن ضربات إن "قتلت إيران المتظاهرين".

وقال بقائي إن "رسائل متضاربة" ‌أرسلت مما تسبب في غموض، مؤكدا أن إيران تظل ملتزمة بالدبلوماسية.