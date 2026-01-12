ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في هيئة العمليات، قوله إن "المعلومات تشير إلى أن هذه التعزيزات تضم مقاتلين من تنظيم حزب عمال الكردستاني وعناصر من فلول النظام البائد"، معتبرا أن استقدام هذه المجموعات "يمثل تصعيدا خطيرا".

وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة تتابع وتقيم الوضع الميداني بشكل فوري ومباشر"، مؤكدا أن "أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجموعات سيقابل برد عنيف".

وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير".