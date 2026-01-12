وكانت وثيقة أمنية صادرة عن القوات الموالية للإخوان في تعز، كشفت عن صدور توجيهات عليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بـ"الضبط الفوري" لـ7 ناشطين وشخصيات بارزة في المحافظة، استنادا إلى "قانون الطوارئ".

وتضمنت الوثيقة أوامر باعتقال مدير مكتب الثقافة السابق عبد الخالق سيف، والناشط عبد الله فرحان، والشميري، وآخرين.

وبررت التوجيهات الأمنية الملاحقة بـ"تورط المذكورين في نشر منشورات تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"، في خطوة عدها مراقبون مؤشرا على استخدام قانون الطوارئ لملاحقة الخصوم السياسيين في المحافظة.