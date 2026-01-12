تفصيلا، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، فرج البحسني، إن الفصائل في جنوب اليمن لن تعمل تحت إمرة التحالف بقيادة السعودية، وذلك غداة صدور إعلان في هذا الشأن عن رئيس المجلس، رشاد العليمي.

وكان رشاد العليمي قال السبت أن كل قوى الجنوب ستعمل بإمرة التحالف، من دون أن يذكر المجلس الجنوبي بالاسم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن البحسني قوله إنه ستكون هناك صعوبة في توحيد القوى سواء كانت تابعة للمجلس الانتقالي أو حضرموت أو أي قوى أخرى، تحت راية واحدة بقيادة التحالف.

وأوضح البحسني أنه "سيكون هناك صعوبة في توحيد القوى كما أعلن عنها رشاد العليمي تحت راية واحدة بقيادة التحالف"، مضيفا "لن تقبل القوات الجنوبية، ان كانت تابعة للمجلس الانتقالي أو حضرموت أو أي من القوى الأخرى، بذلك".

ودعا البحسني السعودية أن تعطي فرصة للجنوبيين للتشاور خارج السعودية بعيدا عن الضغوطات التي ستمارس على المشاركين في حال عقد الاجتماع في الرياض بحسب قوله.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه مدينة عدن وجزيرة سقطرى تحركات شعبيةً شارك فيها الآلاف دعمًا للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي.

وأكد المشاركون رفضهم أي محاولات لحل المجلس، مُعتبرينه الممثلَ الشرعي لشعب الجنوب، مع تفويضِ الزبيدي بقيادة المرحلة. كما شدد رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم ومواصلة النضال لتحقيق تطلعاتهم.

أكد نائبُ رئيس مجلس الانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى، صالح بن ماجد، أن المشاركين في تظاهرة سقطرى يشددون في رسالتهم على تمسك الشعب الجنوبي بحقه في تقرير مصيره.