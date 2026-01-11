وأضافت المصادر أن الوفد سيضم كذلك حسام زاهر جبارين، وباسم نعيم، وغازي حمد.

وبحسب المصادر، فمن المقرر أن تتعلق المشاورات مع المسؤولين المصريين، بلجنة إدارة غزة، التي ستُشكَّل من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية.

ولم تعلن مصر أو حركة حماس بعد عن هذه الاجتماعات بشكل رسمي.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والكشف عن ما يُسمى "مجلس السلام".

وفي هذا السياق، تكشف التقارير عن توجه أميركي للإعلان عن مجلس السلام في غزة الأسبوع المقبل، مع تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، وهو ما يثير تساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية في هذا المسار، في ظل اشتراطات إسرائيلية بموافقة الشاباك على أي أسماء تقدم.