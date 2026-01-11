وقال إدريس للمراسلين في الخرطوم التي دمّرتها الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع: "عدنا اليوم وتعود حكومة الأمل إلى العاصمة القومية".

وأضاف: "نعدكم بمزيد من الخدمات، بمزيد من الخدمات الصحية وإعادة إعمار المستشفيات والمراكز الصحية ونعدكم بتحسين الخدمات التعليمية والمدارس والجامعات... كما نعدكم بتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".

يأتي ذلك في ظل تحوّلات ميدانية وسياسية بعد حرب مدمّرة اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، وأدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، ونزوح ملايين السودانيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في العاصمة.