وقال مسعفون إن فلسطينيا واحدا ‌قتل في حي التفاح بمدينة غزة، في منطقة ⁠خاضعة لسيطرة الفلسطينيين، بينما قتل الاثنان الآخران في بلدة بني ‌سهيلا شرقي ​خان يونس، وهي منطقة لا تزال إسرائيل تحتلها.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الواقعتين حتى الآن.

وخفت حدة القتال إلى حد ​كبير منذ ‍أن وافقت إسرائيل وحركة حماس على وقف إطلاق النار في أكتوبر ‍بعد مرور ⁠عامين على اندلاع الحرب بينهما، ‍لكنه لم يتوقف تماما.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقال مسؤول في حماس لرويترز، الأحد، إن الحركة ‍حثت الوسطاء على ‍التدخل لوقف "أعمال القتل الإسرائيلية اليومية التي تهدف إلى تقويض اتفاق ‌وقف إطلاق النار".

وقتل أكثر من 440 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ سريان الهدنة. وقتل أيضا ثلاثة جنود إسرائيليين.