ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مدير إعلام مديرية صحة حلب، منير المحمد، قوله: "بلغ عدد الضحايا جراء استهداف تنظيم قسد الأحياء السكنية منذ يوم الثلاثاء الماضي 24 قتيلا و129 مصابا".

يأتي ذلك فيما أجلت السلطات السورية نحو 400 مقاتل كردي من مدينة حلب إلى شمال شرق سوريا، واعتقلت أكثر من 300 كردي آخر، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية وكالة فرانس برس، الأحد، عقب اشتباكات دامية في الأيام الأخيرة مع القوات الحكومية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "360 مقاتلا كرديا، و59 جريحا" غادروا حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية باتجاه شمال شرق البلاد.

كما أكد المصدر اعتقال أكثر من 300 كردي بينهم "مقاتلون وعناصر من الأمن الداخلي الكردي".

واندلعت الاشتباكات بين القوات الكردية والجيش الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في حلب، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، ونزوح 155 ألف شخص من الحيين بحسب محافظ حلب.

وأعلنت السلطات بعد منتصف ليل السبت الأحد بسط سيطرتها بالكامل على المدينة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) فجر الأحد "خروج الحافلات التي تقل آخر دفعة من عناصر تنظيم قسد من حي الشيخ مقصود بحلب نحو شمال شرق سوريا".

وحض الموفد الأميركي إلى سوريا توم باراك السبت بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، الحكومة السورية والسلطات الكردية على "استئناف الحوار" و "ضباط النفس".