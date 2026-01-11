وخلال الفعاليات، أكد رئيس انتقالي سقطرى، سعيد عمر بن قبلان حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم.

وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي كيان وطني نابع من إرادة شعب الجنوب ولا يمكن المساسُ بشرعيته أو وجوده عبر قرارات صادرة خارج الأطر المؤسسية والدستورية.

وكان عشرات الآلاف تجمعوا في مدينة عدن باليمن دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي، ورفضا للإعلان عن حله.

وتم تنظيم المظاهرة في ساحة العروض بمدينة عدن، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بانفصال جنوب اليمن. كما هتف المتظاهرون بعبارات تُندد بحل المجلس الانتقالي وتُشيد برئيسه عيدروس الزبيدي.