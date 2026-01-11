ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن الهجوم المخطط له سيجري باتجاه مدينة غزة، بهدف توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع لتتجاوز "الخط الأصفر" الحالي.

من جانب آخر، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي من دولة عربية لم تذكر اسمها أن إسرائيل لن تكون قادرة على بدء هذه العملية العسكرية دون موافقة ودعم من الولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسي أن واشنطن لا تزال تحاول الحفاظ على هدنة هشة تم التوصل إليها في غزة في أكتوبر 2025، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة تسوية الوضع في القطاع، والتي تتضمن نزع سلاح حركة "حماس".

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم تعاونه مع واشنطن في مسألة الحفاظ على وقف إطلاق النار، لا يثق بنجاح عملية نزع سلاح "حماس"، ولذلك أصدر تعليماته للجيش لإعداد خطط طوارئ.

المرحلة الأولى من خطة السلام

وفي 9 أكتوبر 2025، وافقت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي اليوم التالي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية وفقا للاتفاق إلى ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع.

وتتضمن المرحلة الثانية من الصفقة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوات دولية لحفظ الاستقرار، وبدء عمل هياكل إدارة القطاع.