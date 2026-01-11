وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن حافلات بدأت بنقل مقاتلي قسد باتجاه مناطق شرق نهر الفرات، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات استطلاع في أجواء مدينة حلب لتأمين عملية الانسحاب ومراقبة محيط الحي.

وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري سوري لسكاي نيوز عربية إن نحو 350 عنصرا من مقاتلي قسد، بينهم عناصر أجانب من حزب العمال الكردستاني (PKK)، كانوا يتحصنون داخل مشفى في حي الشيخ مقصود، يجري حاليا نقلهم إلى مواقع تابعة لقسد في مناطق شمال شرق سوريا، ضمن تفاهمات أمنية تم التوصل إليها خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر فجر الأحد، أن آخر دفعة من الحافلات التي تقل مقاتلي قسد، خرجت من حي الشيخ مقصود، وتقدمها سيارات تابعة للهلال الأحمر.

وأضاف المصدر أن عملية الإخلاء جاءت بعد تعثر جولات المفاوضات منذ مساء السبت، قبل أن تنجح الوساطات في فتح ممر لخروج المقاتلين تجنبا لتصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية المكتظة.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر حول الحي مع تزايد الضغوط الأمنية والعسكرية الهادفة إلى إنهاء أي وجود مسلح خارج سيطرة الدولة السورية داخل المدينة، في إطار مساع لإعادة فرض السيطرة الكاملة على حلب.