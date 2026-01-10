وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين من محافظات لحج والضالع وأبين للتأكيد على رفضهم ما أُعلن عنه من حل المجلس الانتقالي الجنوبي، والتأكيد على بقائه كممثل شرعي لمطالب الجنوب.

وتم تنظيم المظاهرة في ساحة العروض بمدينة عدن، ورفع فيها المحتجون شعارات تطالب بانفصال جنوب اليمن. كما هتف المتظاهرون بعبارات تندد بحل المجلس الانتقالي وتشيد برئيسه عيدروس الزبيدي.

وأكد مشاركون أن الحشد الجماهيري يمثل "تجديدا للتفويض الشعبي" للمجلس الانتقالي في مواجهة التطورات السياسية الأخيرة، فيما عكست الشعارات المرفوعة رفض الشارع الجنوبي لأي حلول منقوصة أو ترتيبات لا تنسجم مع تطلعاته وتضحياته.

من جهته، قال الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي لقناة "سكاي نيوز عربية": "لن نتعامل مع الإعلان عن حل المجلس".

وأضاف: "غضب الجنوبيين لا يمكن التعامل معه إلا عبر المجلس.. ويجب التعاطي بعقلانية مع صوت الجنوب اليمني".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي نفى بشكل قاطع أي إعلان عن حلّه، مؤكّدا أن ما جرى تداوله بهذا الشأن باطل ومنعدم الأثر قانونيا وسياسيا.

وفي بيان صادر عن اجتماع استثنائي طارئ للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة، شدد المجلس على أنه ما يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية.

كما شدد المجلس الانتقالي الجنوبي على استمرار عمل جميع مؤسساته وهيئاته القيادية والتنفيذية دون انقطاع.