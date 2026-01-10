وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي: "قمنا باستقبال ما يقارب 155 ألفا من أهلنا الذين نزحوا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وتوجهوا إلى أحياء مدينة حلب وإلى الأرياف".

وأضاف: "يتم استقبالهم بشكل لائق وكريم وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم".

ماذا حدث؟

الثلاثاء الماضي، اندلعت اشتباكات دامية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية أوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.