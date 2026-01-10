وفي شمال القطاع، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت مناطق شمال غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمدينة غزة.

أما في جنوب القطاع، فقد أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع غارة جوية على المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال غربي رفح.

وتزامن التصعيد الميداني مع أمطار غزيرة ورياح عاتية، الجمعة، دمرت جزءا من مخيمات مستحدثة وهشة في قطاع غزة يعيش فيها مئات آلاف النازحين بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأكّدت بلدية غزة أنها تعمل على مدار الساعة للتصدّي للأضرار التي تسبّبت بها الأمطار، ولتفريغ المياه المتجمّعة، مشيرة الى نقص في التجهيزات.

ودمّرت الحرب أكثر من ثلاثة أرباع البناء في القطاع الفلسطيني، وفقاً للأمم المتحدة التي تقدّر أيضا أن معظم السكان نزحوا مرة واحدة على الأقلّ بسبب القتال والقصف منذ السابع من أكتوبر 2023، تاريخ اندلاع الحرب.

ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في أماكن هشة. وتعرّضت الخيم لأضرار أيضا بعد عاصفة في أوائل ديسمبر.