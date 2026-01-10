وجاء في بيان مشترك نشر السبت أن براك والصفدي بحثا خلال لقائهما مساء الجمعة مستجدّات الأوضاع في سوريا والتطورات في حلب التي تشهد منذ أيام اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والحكومية اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وأضاف البيان الذي نشره براك باللغة الإنجليزية على إكس أن المسؤولين أكدا "التزام المملكة والولايات المتحدة دعم الجهود المُستهدِفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب، وضمان أمن وسلامة جميع المدنيين".

كما أكّدا "ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق 10 مارس 2025" الذي نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأعلن الجيش السوري صباح السبت استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود في حلب، حيث يتمركز مقاتلون أكراد، بعد استئنافه القصف إثر انهيار وقف إطلاق النار الموقت ورفض المقاتلين المغادرة.

وأكد الجيش "الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل" في عملية أعلن إطلاقها ليل الجمعة، داعيا المدنيين إلى "البقاء بمنازلهم وعدم الخروج".

وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق مارس.

كما أكّد الصفدي وبراك "استمرار العمل المشترك على تطبيق خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا".

وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في يوليو اشتباكات بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.