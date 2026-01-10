وأوضح إيرواني، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن بلاده تندد بما وصفه بـ"السلوك المستمر وغير القانوني وغير المسؤول للولايات المتحدة الأميركية"، متهماً واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

ونقلت وكالة رويترز عن رسالة كتبها السفير الإيراني أن هذا التدخل يتم "بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي"، من خلال "التهديدات والتحريض والتشجيع المتعمد على زعزعة الاستقرار والعنف".

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، على خلفية الاحتجاجات الداخلية في إيران وتبادل الاتهامات بشأن دور أطراف خارجية في تأجيجها.