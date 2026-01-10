ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني سوري أن وقف إطلاق النار في حلب فشل، مؤكدا أن الجيش سيسيطر على حي الشيخ مقصود بالقوة، بعد رفض الفصائل الكردية طلب الحكومة السورية سحب المقاتلين من الحي.

وأوضح الجيش السوري، في بيان رسمي، أن العملية تهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على الحي، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء عمليات التمشيط سيتم تسليم حي الشيخ مقصود لقوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة.

ويُعد حي الشيخ مقصود من أبرز معاقل القوات الكردية في مدينة حلب، وشهد خلال السنوات الماضية توترات واشتباكات متقطعة، وسط محاولات متكررة للتوصل إلى تفاهمات أمنية لم تنجح في تثبيت الاستقرار بشكل دائم.