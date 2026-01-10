وقال ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان مشترك: "نشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن عنف قوات الأمن الإيرانية وندين بشدة قتل المحتجين. نحض السلطات الإيرانية على ممارسة ضبط النفس".

كما جاء ⁠في البيان: "تتحمل السلطات الإيرانية مسؤولية حماية ‌شعبها، وعليها ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي من دون خوف من الانتقام".

وكانت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها النرويج، قالت إن "51 متظاهرا على الأقل من بينهم 9 تحت سن 18 عاما قتلوا، وأصيب المئات، في الأيام الـ13 الأولى لموجة الاحتجاجات الجديدة في أنحاء إيران".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر الماضي مطالبة بتحسين مستوى المعيشة، ثم سرعان ما ارتفع سقفها إلى مطالب سياسية.