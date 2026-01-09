وقالت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها النرويج، إن "51 متظاهرا على الأقل من بينهم 9 تحت سن 18 عاما قتلوا، وأصيب المئات، في الأيام الـ13 الأولى لموجة الاحتجاجات الجديدة في أنحاء إيران".

وكانت حصيلة المنظمة أفادت، الخميس، بمقتل 45 شخصا.

ومن جهة أخرى، ناشد نجل شاه إيران الراحل الرئيس الأميركي دونالد ترامب "التدخل بشكل عاجل"، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران.

وكتب رضا بهلوي على منصات التواصل الاجتماعي: "سيدي الرئيس، هذا نداء عاجل وفوري يستوجب انتباهكم ودعمكم وتحرككم. أرجو منكم الاستعداد للتدخل لمساعدة الشعب الإيراني".

ولم يحدد بهلوي الذي يقيم في منطقة واشنطن، طبيعة التدخل الذي يطالب به، لكنه أشار إلى "حجب الإنترنت والتهديد باستخدام القوة ضد المحتجين".

وكتب: "دعوت الناس للنزول إلى الشوارع للقتال من أجل حريتهم، والضغط على قوات الأمن بأعدادهم الكبيرة. قاموا بذلك الليلة الماضية".

وأضاف: "أطلب منكم المساعدة".

وسبق أن هدد ترامب بالتحرك عسكريا إذا "قتلت السلطات المحتجين الإيرانيين"، الذين نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة للتعبير عن السخط حيال ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن يرتفع سقف مطالبها ليشمل مطالب سياسية.