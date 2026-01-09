وقال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة، إن مقاتلين أكرادا يرفضون الخروج من مناطقهم، معتبرا أنهم "يجرّون المدينة للتوتر مجددا".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوري حي الشيخ مقصود في حلب "منطقة عسكرية مغلقة"، وحظر التجول فيه ليلا.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري: "نوصي أهلنا المدنيين داخل الحي بضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية، والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم قسد"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تواجه الجيش في مناطق من حلب منذ أيام.

ودعا الجيش السكان إلى إخلاء مواقع محددة في حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية، تمهيدا لاستهدافها بالقصف، متهما "قسد" باستخدامها لأغراض عسكرية، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في الحي.

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) خرائط أعدها الجيش السوري، لمواقع قال إنها تستخدم "نقاطا عسكرية لقصف أحياء وسكان حلب"، داعيا المدنيين إلى إخلائها فورا.

كما أعلن فتح ممرات محددة لخروج السكان خلال ساعات زمنية معينة، ودعا المقاتلين الأكراد إلى إلقاء السلاح.

وتأتي هذه التطورات على خلفية اشتباكات مندلعة منذ الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بين القوات الحكومية والكردية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، ونزوح عشرات الآلاف من السكان.

وبينما أعلنت وزارة الدفاع السورية وقفا لإطلاق النار ودعت إلى نقل المقاتلين الأكراد إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، أكدت قوات سوريا الديمقراطية رفضها ذلك واستمرارها في "الدفاع عن مناطقها"، وفق تعبيرها.

وتتزامن الاشتباكات مع تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد" بشأن تنفيذ اتفاق وقع في مارس من العام الماضي، لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بشأن خرق التهدئة واستهداف المدنيين.