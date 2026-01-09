وجاء في بيان رسمي، مساء الجمعة، أن "وزارة الاستخبارات تدعو عموم المواطنين إلى التعرف على المخربين والإرهابيين المرتزقة التابعين للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، الذين نفذوا ليلة أمس (الخميس) عمليات إطلاق نار متعددة بهدف إيقاع قتلى، والإبلاغ عنهم عبر مراكز الاتصال (وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري)".

وسبق أن أشار المرشد الإيراني علي خامنئي إلى "المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب"، وقال في ثاني خطاب له تعليقا على الاحتجاجات، إن طهران "لن تتسامح معهم".

كما تحدث جهاز استخبارات الحرس الثوري عن "إحباط مخطط العدو بالكامل، وترسيخ وضمان أمن المواطنين".

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي بإضراب نفذه تجار في بازار طهران، على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد.

وبعدما اقتصرت خلال الأيام الماضية على تجمعات محدودة، بدت تحركات ليل الخميس أكبر من حيث الحجم والانتشار، بينما قطع الإنترنت عن سائر أنحاء البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو تحققت منها "فرانس برس"، حشودا من المتظاهرين مساء الخميس في جزء من شارع كاشاني في طهران، وإلى جانبهم سيارات تطلق أبوابها تأييدا.

وردد المتظاهرون هتافات منها "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الذي يقود إيران منذ عام 1989.

وتحققت "فرانس برس" من مقاطع فيديو لتحركات مماثلة تخللها ترداد الهتاف ذاته في شارع دولت شمالي طهران، وأنحاء أخرى من العاصمة.

وأظهرت مقاطع أخرى احتجاجات كبيرة في مدن منها تبريز في الشمال الغربي، ومشهد ثاني كبرى مدن البلاد في الشمال الشرق، وكذلك في مناطق بغرب البلاد حيث تتركز الأقلية الكردية.

وبحسب مقاطع تم تداولها على الانترنت، أضرم محتجون النار في بهو مقر التلفزيون الرسمي في مدينة أصفهان (وسط)، كما بدت في مقاطع أخرى ألسنة لهب في مبنى المحافظة في شازند، مركز المحافظة المركزية (وسط) مع تجمع محتجين خارج المبنى.

في المقابل، بث التلفزيون الرسمي، الجمعة، مشاهد لآلاف الأشخاص يشاركون في تظاهرات مضادة ويرفعون شعارات مؤيدة للسلطات في عدد من المدن الإيرانية.

كما عرض صورا لأضرار قال إنها نجمت عن الأحداث، ناقلا عن رئيس بلدية طهران قوله إن أكثر من 42 حافلة ومركبة عامة وسيارات إسعاف أُضرمت فيها النيران، إلى جانب 10 مبان عامة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حذر من أنه قد يوجه هجمات إلى إيران إذا "تم قتل المتظاهرين".