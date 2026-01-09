وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن غارات إسرائيلية ضربت مرتفعات الريحان، وأخرى بين بلدتي كفرفيلا وعين قانا جنوبي لبنان، كما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى غارة استهدفت وادي حومين في النبطية في الجنوب أيضا، فضلا عن 3 غارات على مرتفعات بلدة بريتال في البقاع شرقي لبنان.

وتتزامن الغارات مع زيارة عباس عراقجي وزير خارجية إيران، حليفة حزب الله الأبرز، لبيروت، ولقائه كبار القادة اللبنانيين.

ويأتي الإعلان بعدما قالت إسرائيل، الخميس، إن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله "بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية"، على خلفية إعلان الجيش اللبناني بسط السيطرة العملياتية على جنوب البلاد.

وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على ضرورة ‌نزع سلاح حزب الله بالكامل بناء على اتفاق ​وقف إطلاق النار، الذي أبرم مع لبنان بوساطة أميركية في نوفمبر 2024.

وقالت إسرائيل إن الجهود التي تبذلها الحكومة والجيش اللبنانيان لتحقيق هذا الهدف تعد "بداية مشجعة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية مع مساعي حزب الله لإعادة التسلح وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية بدعم إيراني".

وأضافت أن نزع سلاح حزب الله "ضروري لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان".

وتشن إسرائيل غارات شبه يومية في الجنوب، وأحيانا على نطاق أوسع في لبنان، وتتهم حزب الله بمحاولة إعادة بناء البنية التحتية، وبيروت بعدم الالتزام باتفاق 2024 لوقف إطلاق النار.

ولم يدل حزب ​الله، الذي يؤكد احترامه لوقف إطلاق النار في الجنوب، بأي تعليق بعد، ويقول إن الاتفاق لا يسري على بقية لبنان.

وحدد الجيش اللبناني نهاية العام موعدا نهائيا لتنفيذ خطته في جنوب لبنان المتاخم لإسرائيل، قبل الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد.