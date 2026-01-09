وقال مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابع للإدارة الذاتية الكردية في بيان، إن "النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية دعوة للاستسلام".

وتابع البيان: "إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها"، مؤكدا: "اتخذنا قرارنا بالبقاء في أحيائنا والدفاع عنها".

كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن بعض عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ترفض الخروج من حي الشيخ مقصود، و"تصر على القتال".

وأشارت قناة "الإخبارية" السورية، إلى انسحاب الحافلات التي كانت معدة لنقل مقاتلي "قسد" من حي الشيخ مقصود، بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر يتبعون لـ"قسد".

وكانت السلطات المحلية في حلب أعلنت في وقت سابق من الجمعة، أن المقاتلين الأكراد المحاصرين في المدينة سيُنقلون خلال ساعات إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، تطبيقا لوقف إطلاق نار أعلنت عنه وزارة الدفاع فجرا.