وطالب خامنئي ترامب بـ"التركيز على مشاكل بلاده"، بعد أن هدد الرئيس الأميركي بشن هجمات على إيران إذا "قتلت متظاهرين".

واعتبر المرشد الإيراني أن "هناك بعض مثيري الشغب الذين يريدون إرضاء ترامب بتخريب الممتلكات العامة".

وقال إن "إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب".

كما حث خامنئي الإيرانيين على الحفاظ على وحدتهم.

وشهدت شوارع مدن إيرانية تظاهرات حاشدة ليل الخميس، كانت الأكبر منذ اندلاع احتجاجات قبل نحو أسبوعين على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، ردد المشاركون فيها شعارات سياسية منها "الموت للديكتاتور"، وأضرموا النار في مبان حكومية، في ظل استمرار انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وقالت منظمة "نتبلوكس" التي ترصد الاتصال بالشبكات الرقمية في العالم، إن السلطات الإيرانية فرضت قطعا شاملا منذ مساء الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو تحققت منها "فرانس برس"، حشودا من المتظاهرين في جزء من شارع كاشاني في طهران، وإلى جانبهم سيارات تطلق أبوابها تأييدا.

وردد المتظاهرون هتافات منها "الموت للديكتاتور"، في إشارة على ما يبدو إلى خامنئي الذي يقود البلاد منذ عام 1989.

وتحققت "فرانس برس" من مقاطع فيديو لتحركات مماثلة تخللها ترديد الهتاف ذاته في شارع دولت شمالي طهران، وأنحاء أخرى من العاصمة.

وأظهرت مقاطع أخرى احتجاجات كبيرة في مدن منها تبريز في الشمال الغربي، ومشهد ثاني كبرى مدن البلاد في الشمال الشرقي، وكذلك في مناطق غربي البلاد حيث تتركز الأقلية الكردية.

وبحسب مقاطع تم تداولها على الإنترنت، أضرم محتجون النار في بهو مقر التلفزيون الرسمي في مدينة أصفهان (وسط)، بينما لم يتسن التحقق من صحة هذه المشاهد.

كما بدت في مقاطع أخرى ألسنة لهب في مبنى المحافظة في شازند، مركز المحافظة المركزية (وسط) مع تجمع محتجين خارج المبنى.