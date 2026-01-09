وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بمقتل 14 شخصا في قطاع غزة بنيران إسرائيلية منذ فجر الخميس، من بينهم خمسة أطفال.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أربعة أشخاص قُتلوا إثر قصف مسيّرة إسرائيلية منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد ذكرت أن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا، فضلا عن أكثر من ألف جريح، بسبب الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.