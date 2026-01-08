وقالت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، إن مديرية النقل عملت على تأمين وسائل لنقل لمغادرة 142 ألف شخص من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت اللجنة إن هذا العدد خرج إلى مراكز الإيواء أو الوجهات التي يختارونها.

وأفادت اللجنة أن شرطة المرور أمنت الطرق بما يسهل حركة المركبات ويمنع الازدحام، بينما وجهت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر فرق ميدانية على الأرض، الأهالي لخيارات التنقل.

وكشفت عن افتتاح 10 مراكز إيواء مؤقتة داخل مدينة حلب، إضافة إلى مراكز في عفرين وإعزاز بريف المدينة.

وتشهد مناطق من حلب، منذ الثلاثاء، اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.