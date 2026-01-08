وقال بيان لمكتب نتنياهو، الخميس، إن اتفاق ‌وقف إطلاق ‌النار ⁠الذي توسطت ‌فيه الولايات المتحدة بين ​إسرائيل ولبنان ينص ⁠بوضوح على ضرورة نزع ‌سلاح حزب الله ⁠بالكامل".

وأضاف أن "الجهود التي ‌تبذلها ⁠الحكومة ‌اللبنانية والقوات المسلحة بداية مشجعة، ⁠لكنها بعيدة ‌كل البعد عن ‌أن تكون ⁠كافية".

واستطرد البيان: "‌يتجلى الأمر ‌في ⁠جهود حزب الله لإعادة تسليح ⁠وإعادة بناء ‌بنيته ‍التحتية الإرهابية ‌بدعم ⁠إيراني"، وفقا لتعبير نتنياهو.

وتأتي تصريحات نتنياهو على وقع مخاوف من تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

والأربعاء ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن نتنياهو أبلغ وزراءه أنه حصل على ضوء أخضر أميركي لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان.

وكانت الهيئة أفادت قبل أيام، أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق على أهداف لحزب الله، في حال فشلت جهود حكومة بيروت والجيش اللبناني في نزع سلاحه.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ"كان"، أن الولايات المتحدة أكدت أنه "إذا لم يقم حزب الله بنزع سلاحه بشكل فعلي، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال".

وأنهى وقف إطلاق النار المدعوم ⁠من الولايات المتحدة، المتفق عليه في نوفمبر ‌2024، ​قتالا دام لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.

ونص الاتفاق أيضا على نزع ​سلاح الجماعة المتحالفة مع إيران، وهو ما يرفضه الحزب وتصر عليه إسرائيل، كما نص على انسحاب الأخيرة من مواقع داخل الأراضي اللبنانية، إلا أن ذلك لم يحدث.

ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر هجمات معظمها جنوبي لبنان، يقول إنها تستهدف أعضاء في حزب الله أو منظمات أخرى يعتبرها إرهابية.