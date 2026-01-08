وقالت وزارة الدفاع ⁠التركية في إفادة، إن عملية حلب "نفذت بالكامل بواسطة الجيش السوري"، في ‌إشارة إلى ​عدم مشاركة تركيا.

وأضافت الوزارة: "إذا طلبت سوريا ⁠المساعدة فستقدم تركيا الدعم اللازم".

كما قال مسؤول عسكري تركي للصحفيين، إن بلاده "تدعم معركة سوريا في مواجهة المنظمات الإرهابية"، وفقا لتصنيف أنقرة لقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف المسؤول أن تركيا "تراقب عن كثب" التطورات في الشمال السوري، مضيفا: "إذا طلبت سوريا المساعدة، فإن تركيا ستقدم الدعم اللازم".

وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في إفادة منفصلة بالبرلمان في أنقرة: "نتابع المستجدات في سوريا ساعة بساعة. الوضع شديد الهشاشة".

وأضاف: "مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لإنهاء الاشتباكات في حلب فورا وإرساء السلام ⁠والاستقرار".

وأدت الاشتباكات في المدينة الواقعة شمالي سوريا، الثلاثاء والأربعاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص ونزوح آلاف المدنيين من منازلهم، بينما وردت تقارير عن وساطة أمريكية لخفض التصعيد.

وأنقرة أقوى داعم أجنبي للإدارة الانتقالية في دمشق، ولها وجود عسكري كبير في شمال سوريا.

وأشارت الاشتباكات، وتبادل الطرفين الاتهامات حول من بادر بها، إلى تفاقم حالة الجمود واحتدام الصراع بين دمشق والسلطات الكردية، في ظل ‌عدم تنفيذ اتفاق اندماجها في الحكومة.

وتصنف تركيا المقاتلين الأكراد "إرهابيين"، وهددت بشن عملية عسكرية إذا لم يندمجوا مع السلطات ‌السورية.