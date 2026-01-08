تفصيلا، أفاد مراسلنا بوقوع اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري وقوات قسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب اليوم الخميس.

في الأثناء، من المقرر أن يخرج الأهالي الراغبين بمغادرة حيي الأشرفية والشيخ مقصود، من معبري السريان وجامع الرحمن، حيث ما زال هناك الكثير من السكان في الحيين.

وأعلن محافظة حلب عن فترة جديدة لخروج الأهالي الراغبين بالخروج من الحيين باتجاه المناطق الآمنة.

وأوضح محافظ حلب أنه تم تمديد مهلة خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه المناطق الآمنة عبر ممري العوارض وشارع الزهور في حلب، مشيرا إلى أن عملية الخروج ستستمر 3 ساعات من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وكان الجيش السوري إنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

وحذر الجيش السوري قوات "قسد" من استهداف الأهالي الراغبين بالخروج عبر الممرات الآمنة في حلب.

إسرائيل "تدين" الهجمات على الأقلية الكردية

واليوم الخميس، دانت إسرائيل "هجمات" القوات السورية على "الأقلية الكردية" في مدينة حلب، بعد يومين من اتفاق إسرائيل وسوريا على آلية تنسيق مشتركة غير مسبوقة بعد عقود من الصراع بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة "إكس" أن "الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب جسيمة وخطرة".

وأضاف ساعر أن "القمع الممنهج والدموي للأقليات المختلفة في سوريا يتناقض مع وعود ’سوريا الجديدة‘".