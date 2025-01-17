ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن ترامب سيترأس المجلس، الذي سيضم قرابة 15 من قادة العالم، بهدف الإشراف على حكومة تكنوقراطية فلسطينية لم تشكل بعد، كما سيتولى الإشراف على عملية إعادة الإعمار.

وأوضح مصدر مطلع: "توجه الدعوات حاليا إلى دول رئيسية للانضمام إلى المجلس".

ومن بين الدول المتوقع انضمامها إلى المجلس المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وتركيا.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الخطة قابلة للتغيير تبعا لتطورات قضايا أخرى على أجندة ترامب في السياسة الخارجية، مثل فنزويلا ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

ووفق الموقع، سيكون ممثل مجلس السلام على الأرض هو المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

ويزور ملادينوف إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، تمهيدا لإعلان ترامب المرتقب.

وقد ساهم اتفاق نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، خلال اجتماعه مع ترامب الأسبوع الماضي، في تمهيد الطريق للإعلان.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.