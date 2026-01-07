وكانت الهيئة أفادت قبل أيام، أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق على أهداف لحزب الله اللبناني، في حال فشلت جهود حكومة بيروت والجيش اللبناني في نزع سلاحه.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ"كان"، بأن الولايات المتحدة أكدت أنه "إذا لم يقم حزب الله بنزع سلاحه بشكل فعلي، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال".

وبحسب التقارير سابقة، فإن حزب الله يستعد لهجوم إسرائيلي، وعمل على نقل أسلحة ثقيلة وبعيدة المدى عبر نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وأنهى وقف إطلاق النار المدعوم ⁠من الولايات المتحدة، المتفق عليه في نوفمبر ‌2024، ​قتالا دام لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.

ونص الاتفاق أيضا على نزع ​سلاح الجماعة المتحالفة مع إيران، وهو ما يرفضه الحزب وتصر عليه إسرائيل، كما نص على انسحاب الأخيرة من مواقع داخل الأراضي اللبنانية، إلا أن ذلك لم يحدث.

ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر هجمات معظمها جنوبي لبنان، يقول إنها تستهدف أعضاء في حزب الله أو منظمات أخرى يعتبرها إرهابية.

وتحمّل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية نزع سلاح حزب الله للحكومة اللبنانية، التي تقول إنها تفعل كل ما تستطيع في هذا الصدد.