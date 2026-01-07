وقال غراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الثلاثاء، موجها خطابه إلى المتظاهرين الإيرانيين: "نحن ندعمكم. دونالد ترامب ليس باراك أوباما. هو يدعمكم".

ووجه خطابه إلى خامنئي قائلا: "عليك أن تفهم، إذا واصلت قتل شعبك الذي يطالب بحياة أفضل فإن دونالد ترامب سيقتلك".

وأضاف: "التغيير قادم إلى إيران، وسيكون أكبر تغيير في تاريخ الشرق الأوسط للتخلص من هذا النظام النازي".

وأشار الحليف المقرب من ترامب إلى أن "ما حدث في فنزويلا واعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو يجب أن يكون رسالة للقيادة الإيرانية، بأن واشنطن لن تتسامح مع القمع الدموي للمتظاهرين".

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة في مدن عدة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، اندلعت خلالها مواجهات بين الأمن والمتظاهرين وأسفرت عن مقتل 36 شخصا من المتظاهرين وعناصر الأمن، واعتقال أكثر من 1200 محتج.

وبعد انطلاق الاحتجاجات، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تراقب الوضع عن كثب وجاهزة للتدخل".

وأوضح الرئيس الأميركي: "نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".

وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات ترامب، واصفا إياها بـ"المتهورة والخطيرة".