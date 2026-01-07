وأفاد بيان للوزارة أنه "تم تدمير ما مجموعه نحو 500 لغم قديم مضاد للدبابات، كانت مزروعة في المنطقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".

وأظهرت لقطات مصورة عمالا يفجرون خطوط ألغام في منطقة غور الأردن، بمحاذاة سياج حدودي قائم بالفعل.

وكانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق أن الحاجز الحدودي الجديد سيمتد "على مسافة تقارب 500 كيلومتر"، من مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، وصولا إلى المنطقة المعروفة باسم رمال سمر في وادي عربة، أقصى جنوب إسرائيل.

وستركز المرحلة الأولى من الأعمال على منطقة غور الأردن، بما في ذلك الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وعند بدء أعمال البناء رسميا في ديسمبر 2025، قال المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرف على المشروع إران أوفير، إن الحاجز سيتضمن "حدودا ذكية" عند اكتماله، موضحا أنه سيشمل "سياجا ماديا، وأنظمة جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، وأنظمة اتصالات متطورة".

ولم يحدد أوفير ما إذا كانت أجزاء من الحاجز الجديد ستتحول إلى جدار شبيه بالجدار الأمني القائم على معظم حدود الضفة الغربية مع إسرائيل.

وحاليا، يمكن رؤية سياج بسيط مزود بأجهزة على امتداد الطريق رقم 90 في الضفة الغربية المحتلة، بمحاذاة الحدود مع الأردن.

وبدأ التخطيط لإقامة الحاجز في نوفمبر 2024، بعد وقت قصير من تعيين وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقال الوزير عقب إقرار المشروع رسميا في مايو 2025، إن الحاجز يعد "خطوة استراتيجية حاسمة لمواجهة محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية أخرى".

ويتهم كاتس ومسؤولون سياسيون إسرائيليون آخرون إيران بتهريب الأسلحة إلى جماعات فلسطينية مسلحة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، عبر الحدود الأردنية.